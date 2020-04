Steven Gerrard pleit voor onafhankelijk onderzoek naar Schotse voetbalbond

De Schotse voetbalbond vroeg aan alle profclubs in Schotland hoe zij tegenover het stopzetten van de professionele competities stonden. Om daadwerkelijk een streep te kunnen zetten door de Premiership, Championship, League One en League Two had de bond een ruime meerderheid van stemmen nodig, maar liefst 75% van de clubs in elke competitie.

Uiteindelijk had Dundee FC, uitkomend op het tweede niveau in Schotland, de doorslaggevende stem. De club zag in eerste instantie niks het initiatief en stemde tegen. De elektronische stem bereikte de SPFL echter nooit. Toen Dundee later zijn wens nogmaals liet weten, bleek de club voorstander te zijn van het stopzetten van de competities.

„Ik heb de gang van zaken gevolgd en om eerlijk te zijn lijkt het een puinhoop bij de SPFL”, aldus Gerrard in gesprek met Sky Sports. „Er zijn zo veel twijfels en beschuldigingen over de bond, dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Op die manier kunnen zij bewijzen eerlijk en transparant te hebben gehandeld.”

De Championship, League One en League Two zijn inmiddels gestaakt. Over de het afgelasten van de Premiership wil de SPFL nog om tafel met de clubs.