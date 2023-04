PSV neemt afstand van AZ door zege bij NEC

Het team van Van Nistelrooy speelde de beste uitwedstrijd sinds de zege op Ajax in de Johan Cruijff ArenA op 6 november. De afgelopen maanden kampte PSV nadrukkelijk met een uitcomplex getuige de statistiek van slechts één uitzege in de voorgaande zes uitduels en dat was tegen RKC Waalwijk dan nog met de hakken over de sloot, maar PSV kwam ditmaal veel scherper en zelfbewuster voor de dag. En dat nog wel tegen een ploeg die al sinds de eerste speeldag, toen met 1-0 werd verloren van FC Twente, thuis ongeslagen was en in De Goffert zowel Feyenoord als Ajax op een gelijkspel had gehouden.

De wedstrijd in Nijmegen werd voorafgegaan door een minuut stilte vanwege het overlijden van PSV-perschef Thijs Slegers op slechts 46-jarige leeftijd. In de 12e minuut werd met een massaal applaus nogmaals stilgestaan bij het trieste lot van de Brabander. Scheidsrechter Van de Graaf legde het spel even stil, zodat ook de spelers konden applaudisseren. Niet alleen in het PSV-vak was een spandoek opgehangen ter nagedachtenis van Slegers, maar tijdens het applaus werd ook in het vak met NEC-supporters een spandoek ontrold met de tekst ’Rust zacht Thijs’.

PSV kwam scherp voor de dag in Nijmegen. Van Nistelrooy had de boel vooraf flink op scherp gezet door zijn hart te luchten over het zware eerste seizoen dat hij door beleidsmatige keuzes en tegenslag voor zijn kiezen heeft gekregen met de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke en het langdurig wegvallen van een sleutelspeler als Luuk de Jong. Met zijn teksten kreeg Van Nistelrooy zowel intern als bij de achterban de handen niet op elkaar, want ondanks alle tegenslagen heeft PSV dit seizoen wel erg veel laten liggen in met name uitwedstrijden tegen kleinere tegenstanders.

In Nijmegen toonde het team van Van Nistelrooy zichtbare progressie. PSV speelde veel meer als een eenheid, was sterk in de duels en zeer doelgericht. Het resulteerde in een voorsprong in de 7e minuut. De eerste doelman van Oranje, Jasper Cillessen, kreeg een lastig dalend schot van Xavi Simons niet onder controle, waarna Luuk de Jong er als de kippen bij was voor de rebound: 0-1.

Olivier Boscagli erg blij met de 2-0. Ⓒ ANP

In de 21e minuut werd het 0-2 en uitgerekend Olivier Boscagli, die zijn rentree in de basis maakte na een langdurige revalidatie na een kruisbandblessure kopte een rebound achter Cillessen. De Franse verdediger, die speelde vanwege de blessures van Jarrad Branthwaite en Armando Obispo, was uitermate geëmotioneerd en vierde de goal met de tranen in zijn ogen. Behalve Boscagli hadden ook Erick Gutierrez en Guus Til basisplaatsen gekregen.

Nog voor rust maakte PSV er 0-3 van. Een prima aanval via Simons en De Jong werd afgerond door Joey Veerman, die zijn Oranje-debuut in het water had zien vallen door ziekte, de negende seizoensgoal van de Volendammer.

Daarmee was de wedstrijd al voor rust gespeeld, een ongekende luxe voor PSV, dat alleen helemaal aan het begin van het seizoen in een uitwedstrijd in de Eredivisie zo snel zo’n ruime marge neerzette (bij Excelsior). Met Jordan Teze als vervanger van Phillipp Mwene ging PSV jagen op meer goals en het was opnieuw Luuk de Jong die doel trof op aangeven van Patrick van Aanholt. Voordat de spits zijn achtste Eredivisiegoal van dit seizoen kon vieren, moest hij wel geduld hebben, want de vlag ging omhoog voor buitenspel. Na een langdurige check van de VAR werd de goal alsnog goedgekeurd: 0-4.

Oussama Tannane en Souffian El Karouani nemen een drinkpauze. Ⓒ ANP / ANP

Na de vierde goal liet PSV de teugels vieren en kreeg NEC een grote spelaandeel. PSV-doelman Joël Drommel, die nog goed had gered op een gevaarlijk schot van Bart van Rooij, had geen antwoord op een magnifieke knal in de bovenhoek van Oussama Tannane. NEC bleef jagen op een kleinere marge en invaller Pedro Marques dwong Drommel tot een knappe redding. De doelman, die sowieso dinsdag in de halve finale van de KNVB-beker tegen SV Spakenburg, nog het PSV-doel zal verdedigen, moest vijf minuten voor tijd nog eens capituleren, toen Tannane een vrije trap er keihard in roste. De uitblinker aan Nijmeegse zijde raakte bij het maken van die goal geblesseerd en moest onder luid applaus vervangen worden.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie

Van Nistelrooy geniet

Van Nistelrooy kon weer een juichen na een uitwedstrijd en dat is dit seizoen bepaald geen schering en inslag geweest. Van de voorgaande zes uitduels in de Eredivisie werd er maar één gewonnen. „Ik heb genoten van het team in de eerste helft en ook van de manier waarop we na rust uit de kleedkamer kwamen. We gingen op zoek naar de vierde die ook viel. Ik heb ditmaal een agressief, scherp en goed PSV gezien. Ook aan de bal, maar ook in de duels en de bereidheid hebben we het allerhoogste niveau laten zien. Daar kunnen we iets mee.”

De voortekenen waren niet positief. NEC was sinds begin augustus thuis ongeslagen en PSV stelde voor de interlandperiode teleur in de uitwedstrijd tegen Vitesse, maar toch had Van Nistelrooy vooraf een goed gevoel. „Deze week heb ik geweldige trainingseenheden gezien van de groep. Ik heb jongens gezien die goed terugkwamen van de interlands. Ik had een heel goed gevoel. Vitesse was zeer teleurstellend, maar ik had een heel goed gevoel. We zitten in een reeks van zes overwinningen en één gelijkspel. Vandaag was wel een hoger niveau, dat we hebben gehaald. Dat was mooi om te zien.”

De volgende opdracht is dinsdag de uitwedstrijd tegen SV Spakenburg in de halve finale van de KNVB-beker. Van Nistelrooy hoopt dan Jarrad Branthwaite weer te kunnen begroeten. „We gaan er alles aan doen om Jarrad aan de groep toe te voegen. Phillipp Mwene is uitgevallen in de rust. We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt.”