Jan Lammers vreest niet voor coronavirus: ’Bij Zandvoort is er meer speling’

„Wij moeten dit aan het inzicht van het RIVM overlaten. Ik snap dat de wereldgezondheid boven een sportevenement gaat, maar het heeft geen enkele zin op zaken vooruit te lopen.”

De organisatie van het evenement, die op 1, 2 en 3 mei in totaal 300.000 autosportfans verwacht om Max Verstappen en co in actie te zien, houdt de ontwikkelingen rond het virus wel nauwgezet in de gaten. „Het is afwachten. Ik begreep dat de autosalon in Genève is afgelast, maar dat is indoor en dat ligt wat gevoeliger. Zandvoort is een openluchtevenement en dan is er iets meer speling”, weet Lammers.