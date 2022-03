Gaël Monfils doet Daniil Medvedev pijn met sensationele zege

Monfils serveerde heel gevarieerd en gaf in de rally zijn bijna tien jaar jongere opponent geen ritme. Nadat Monfils de stand had gelijkgetrokken, was er in de derde set geen houden meer aan voor Medvedev, die in de slotfase geen vuist meer kon maken. Op zijn zesde wedstrijdpunt was het met een knappe backhand raak voor de nummer 28 van de wereld.

Door de nederlaag verliest Medvedev zijn eerste plek op de wereldranglijst binnenkort weer aan de in Indian Wells afwezige Novak Djokovic. De Rus had minimaal de kwartfinales moeten halen om nummer één te blijven. Djokovic doet niet mee in zowel Indian Wells als Miami omdat hij ongevaccineerd de VS niet inkwam.

Nadal

Overigens zijn beide mannen niet de ster van het jaar tot nu toe. Dat is Rafael Nadal - ongeslagen nog in 2022, en winnaar van drie toernooien dit jaar. In de finale van de Australian Open rekende Nadal vanuit geslagen positie af met Medvedev. In Indian Wells verkeerde de 35-jarige Spanjaard in de tweede ronde ook in zwaar weer, maar vergat Sebastian Korda de trekker over te halen.