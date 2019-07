De Jong bij debuut in Spanje al na half uur gewisseld

De 28-jarige aanvaller, die deze zomer de overstap maakte van PSV naar de Spaanse competitie, moest in het oefenduel met Reading al na een half uur spelen naar de kant.

Heup

De Jong had de afgelopen week door heupklachten al nauwelijks getraind, maar maakte zaterdagavond toch zijn eerste (oefen)minuten in het shirt van zijn nieuwe club. Het is nog niet precies duidelijk wat de oud-speler van De Graafschap en FC Twente precies mankeert.

Het duel met Reading was voor Sevilla de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, in de komende weken speelt het onder meer ook nog tegen Liverpool en Hoffenheim.