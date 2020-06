Bijzondere marathon biedt troost voor lopers uit hele wereld

Abdi Nageeye (l) en Eliud Kipchoge.

AMSTERDAM - Hardlopen kan prima in je eentje, maar met duizenden tegelijk is het voorlopig uit den boze. Veel grote evenementen zijn afgelast of uitgesteld naar een onzekere toekomst. Maar volgens een ingenieus initiatief van het NN Running Team kunnen lopers uit alle hoeken van de wereld komend weekeinde toch een bijzondere marathon lopen, misschien wel in een team met een wereldtopper.