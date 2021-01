Derby van Sevilla eindigt onbeslist, vervanger Luuk de Jong maakt indruk

Bij Sevilla had Luuk de Jong een basisplaats, net zoals ex-eredivisionist Nemanja Gudelj. Karim Rekik en Oussama Idrissi bleven negentig minuten op de bank bij de nummer vijf van Spanje.

Na een eerste helft zonder noemenswaardige hoogtepunten werd een anonieme De Jong in de pauze gewisseld. Het was zijn vervanger Youssef En-Nesyri die in het tweede bedrijf slechts enkele minuten nodig had om Suso te vinden. De aanvaller rondde vervolgens prima af. Sergio Canales trok niet veel later de stand weer gelijk vanaf elf meter.

De thuisploeg kreeg vervolgens nog een strafschop. Dit keer ging niet Canales, maar Fekir achter de bal staan. De wisseling pakte niet goed uit, want Bono keerde de inzet.