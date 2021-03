Spaanse media: ’De trein van Koeman komt er nu écht aan’

Frenkie de Jong controleert de bal onder toeziend oog van trainer Ronald Koeman. Ⓒ Reuters

BARCELONA - Het is ’D-day’ in Barcelona. Zondag 7 maart 2021, de dag waarop de nieuwe president van de Spaanse voetbalclub wordt gekozen. Het voorafje dat trainer Ronald Koeman met zijn ploeg zaterdagavond opdiende, viel goed in de smaak. Barça won met 2-0 bij Osasuna en hijgt koploper Atletico Madrid weer nadrukkelijk in de nek.