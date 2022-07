’29-jarige Premier League-speler in hechtenis als verdachte in verkrachtingszaak’

De Londense politie rept in zijn eigen statement niet over het beroep van de arrestant. „Op 4 juli werd bij de politie aangifte gedaan van verkrachting van een vrouw van in de twintig. Diezelfde dag is op een adres in Barnet (een buurt in Noord-Londen, red.) een 29-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting en in hechtenis genomen waar hij nog steeds verblijft. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog.”

De speler is niet de eerste uit de Premier League die dit jaar gearresteerd is vanwege verkrachting. Eerder gebeurde dat al bij Mason Greenwood van Manchester United. Hij is door zijn club tot nader order geschorst.