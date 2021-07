Feyenoord sluit trainingskamp in Oostenrijk af met nederlaag

De Zwitserse club kwam na een half uur op voorsprong door een treffer van Marvin Spielmann. In de 72e minuut verdubbelde Ulisses Garcia de voorsprong met een strak schot in de verre hoek. Leroy Fer ontbrak bij Feyenoord wegens een blessure. Jens Toornstra droeg daarom de aanvoerdersband.

Feyenoord bereidt zich voor op de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League, op 22 juli tegen FK Decic uit Montenegro of FK Drita uit Kosovo. De Rotterdammers bleven in de eerste drie oefenduels ongeslagen: 1-1 tegen AA Gent, 3-1 tegen AEK Athene en 1-0 tegen FC Zürich.

AZ en FC Utrecht spelen gelijk tegen Anderlecht

FC Utrecht heeft in de slotfase een oefenzege op Anderlecht verspeeld. De club uit de Domstad kwam op voorsprong door een treffer van Adrian Dalmau. Lucas Stassin tekende in de 81e minuut voor de gelijkmaker in Alkmaar: 1-1.

Later op de zaterdag speelde ook AZ 1-1 tegen Anderlecht. Jesper Karlsson miste namens AZ in de beginfase een strafschop. Vlak voor de rust opende Francis Amuzu de score voor Anderlecht. Een kwartier voor tijd maakte Zakaria Aboukhlal gelijk met een schot. Hij kwam kort daarna opnieuw tot scoren, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

SC Heerenveen niet langs KV Kortrijk

SC Heerenveen speelde met 2-2 gelijk tegen het Belgische KV Kortrijk. De ploeg van trainer Johnny Jansen keek bij rust nog tegen een achterstand aan, maar vijf minuten na de hervatting zorgde Tibor Halilovic voor de gelijkmaker. De 26-jarige Kroaat zette de Friezen kort daarna ook op voorsprong, maar tien minuten voor tijd moest doelman Erwin Mulder de Belgische gelijkmaker incasseren.