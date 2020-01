Vitesse verliest oefenduel onder nieuwe trainer Sturing

Grejohn Kyei opende de score in het vriendschappelijke duel in Portugal, waar Vitesse in Alcantarilha een trainingskamp heeft belegd. Miroslav Stefanovic tekende in de slotfase voor 2-0. Vitesse oefent op 11 januari nog tegen Duisburg, voordat het weer terugkeert naar Nederland.

Sturing maakt het seizoen af bij Vitesse, als opvolger van Leonid Sloetski. De Rus vertrok eind november wegens teleurstellende resultaten. Joseph Oosting was in de maand december interim-trainer. Sturing is al een groot deel van zijn leven actief bij Vitesse. De geboren Apeldoorner speelde liefst 295 competitiewedstrijden voor de club. Daarna ging hij bij de Arnhemmers verder als jeugdtrainer en vervolgens als hoofd jeugdopleidingen. Van 2003 tot 2006 was hij hoofdtrainer en vervolgens ook nog meerdere keren interim-coach. In de tussentijd werkte Sturing bij PSV, FC Volendam en in Turkije.