Heracles Almelo is woest op muitende Silvester van der Water

Heracles-trainer Frank Wormuth is niet blij met de handelswijze van Silvester van der Water. Ⓒ ANP

TILBURG - Waar de in topvorm verkerende spits Vangelis Pavlidis Willem II aan de hand nam en in een knotsgekke fase van zes minuten na rust naar de eerste zege van het seizoen leidde, daar schitterende bij tegenstander Heracles Almelo de beste aanvaller Silvester van der Water door afwezigheid. Het spijbelen van Van der Water, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar het Amerikaanse Orlando City, leverde na de 4-0 nederlaag in Tilburg chagrijnige reacties op bij Heracles.