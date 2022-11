Minder rust en meer taken thuis, maar Lars van der Haar is wel in vorm

Voetbal

UEFA treurt na ’ongemakkelijk’ duel FC Twente: ’Het is pijnlijk voor ons’

Het is een wonderlijk gegeven dat in vrijwel alle nationale competities de VAR wordt gehanteerd, maar dat dat hulpmiddel voor de arbitrage ontbreekt in de groepsfase van de Conference League. Het is iets waar ze bij de UEFA als organisator van de Conference League zelf ook niet blij mee zijn.