Vincent Janssen ziet Antwerp overleven: ’Het worden nog 90 hectische minuten in Athene’

„Het was lastig voor ons op offensief vlak. Zeker in de tweede helft met een man minder. Dan was het overleven en dat hebben we gedaan”, aldus Janssen. „Ik kreeg veel moeilijke ballen, maar goed: uiteindelijk draait het om winnen. De eerste helft kon beide kanten opgaan. We hebben wederom bewezen dat we thuis zulke moeilijke wedstrijden kunnen winnen. Onze uitgangspositie is goed. Het kon beter, maar het kon zeker ook slechter.”

„Op zulke momenten moet je realistisch zijn. Je zit in de laatste voorronde van de Champions League en je staat met tien man een 1-0 voorsprong te verdedigen. Dan moet je gewoon overleven. Het gaan hoe dan ook negentig hectische minuten worden in Athene”, blikte Janssen vooruit naar volgende week.

"Geweldig, het karakter dat we toonden"

Mark van Bommel

„Je voelde dat er iets speciaal ging gebeuren”, zei trainer Mark van Bommel na afloop. „Ik vond ons voor rust heel goed spelen en de goal die we maakten was fantastisch en verdiend. Om eerlijk te zijn hadden we wel geluk dat AEK uit die paar omschakelingsmomenten niet kon scoren, want het werd even erg gevaarlijk. Door die rode kaart vijf minuten na rust veranderde de wedstrijd totaal, maar ik kan Mandela en Jelle niks kwalijk nemen in die fase. Jelle moest een fifty fifty tackle aangaan, dan kan zoiets gebeuren.”

Van Bommel vervolgt: „Maar vervolgens zie je dat dit team nooit opgeeft. Geweldig, het karakter dat we toonden. De spelers zaten tegen de krampen aan, maar hielden toch vol. 1-0 winnen in de Champîons League, met tien man: daar mag je blij mee zijn en trots op zijn. Complimenten aan het hele team. Maar: we zijn nog maar halverwege. En niet alleen bij ons, ook in Athene kan het een heksenketel zijn.”