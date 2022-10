Mbappé reageert nu zelf op geruchten over vertrekwens: ’Complete onzin’

„Ik ben heel blij hier, ik heb nooit gevraagd om een vertrek in januari”, zei de 23-jarige aanvaller zondagavond na de zege in de Franse voetbalcompetitie op Olympique Marseille (1-0). „Ik begrijp niet waar dit verhaal vandaan komt. Ik was net zo geschokt als iedereen. Ik lag te slapen toen die geruchten naar buiten kwamen en was verbijsterd toen ik het later las. Ik had ’s avonds echter een wedstrijd, dus ik moest er mee dealen. Ik kan alleen maar zeggen dat het complete onzin is. De mensen kunnen denken dat ik betrokken ben bij deze geruchten, maar dat ben ik op geen enkele manier. Zowel direct als indirect niet.”

Mbappé leek aan het einde van vorig seizoen transfervrij te vertrekken bij PSG. Iedereen ging er vanuit dat de aanvaller zou overstappen naar Real Madrid, maar eind mei besloot Mbappé alsnog zijn aflopende contract in Parijs met drie jaar te verlengen. Volgens Franse media zou hij nu echter ontevreden zijn, omdat voorzitter Nasser Al-Khelaïfi beloftes niet waarmaakt. Ook heeft Mbappé onder de nieuwe trainer Christophe Galtier wat minder vrijheid op het veld dan hij zou willen.