Thomas Müller: Bayern gaat door, zoals ook Dortmund door dendert

Bayern, koploper van de Duitse voetbalcompetitie, kan dinsdag een belangrijke stap zetten richting de achtste landstitel op rij als het wint bij achtervolger Borussia Dortmund.

„We willen de titel weer naar München halen, waar die hoort”, zei Müller na de zege zaterdag op Eintracht Frankfurt (5-2). „Dit is een cruciale week voor ons. We hebben als doel gesteld om drie overwinningen te boeken. De eerste is al binnen. We gaan door, zoals ook Dortmund door dendert. We kijken allemaal uit naar dinsdag. Wij willen in Dortmund laten zien dat we, ook zonder toeschouwers op de tribune, met heel veel passie kunnen voetballen.”

Met nog zeven speelrondes te gaan, heeft Bayern München vier punten voorsprong op Dortmund. Müller is met zeven doelpunten en al zeventien assists van grote waarde dit seizoen.