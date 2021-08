Teun Koopmeiners baalt van plaats op de bank

„Dit mag gewoon niet gebeuren”, mopperde hij na afloop. „We letten niet op bij die goal en daarna is de laatste voorzet gewoon niet goed. Anders waren we veel gevaarlijker geworden.”

Koopmeiners baalde ook dat hij door zijn trainer naar de bank was verwezen. Jansen passeerde zijn aanvoerder, omdat de kans groot is dat hij nog vertrekt. „Maar ik had graag willen beginnen”, aldus Koopmeiners bij ESPN. „Dat heb ik ook aangegeven bij de trainer. Zo lang ik nog hier ben, dan wil ik spelen.”

Koopmeiners verklapte dat er een buitenlandse club concrete interesse heeft voor hem, maar wilde hier verder niet op ingaan. „Maar als je het niet erg vindt, dan wil ik het daar even niet over hebben.”