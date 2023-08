Ajax tegen Ludogorets nog zonder Josip Sutalo, Gaston Avila en Chuba Akpom

De linksbenige verdediger Avila werd te laat aangetrokken om hem nog bij de UEFA in te schrijven voor de play-offs. Het missen van de uitwedstrijd betekent ook dat hij er volgende week in de Johan Cruijff ArenA nog niet bij is. Voor centrale verdediger Sutalo, die met Dinamo Zagreb al actief was in de voorronden van de Champions League, geldt hetzelfde.

De enige hoop die Maurice Steijn kan koesteren, is da Akpom er volgende week in Amsterdam wél bij is. De Engelsman wacht nog altijd op zijn werkvergunning. Zodra die er is, kan hij spelen. Een meevaller voor de trainer van Ajax, die tegen de Bulgaren dus over dezelfde selectie beschikt als tegen Excelsior, is de aanwezigheid van Steven Berghuis. De middenvelder zit op 3 september zijn laatste duel van de drie wedstrijden schorsing in de Eredivisie uit, maar mag in de Europa League gewoon spelen.

Mo Kudus is ondanks de concrete belangstelling van West Ham United ook beschikbaar in het Bulgaarse Razgrad. Het tweede Engelse bod van naar verluidt 42 miljoen euro werd afgewezen, omdat directeur voetbalzaken Sven Mislintat minimaal 45 tot 50 miljoen euro wil ontvangen. West Ham United beraadt zich of het met een derde bod terugkomt.