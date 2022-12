Barça-voorzitter: ’Ik heb Frenkie de Jong nooit willen verkopen’

„Hij is een van onze steunpilaren”, verklaarde Laporta bij Barca TV. „Hij is een van de grote jonge talenten en een van de aanstaande leiders van het team. Ik heb Frenkie nooit willen verkopen.”

De Jong werd lange tijd in verband gebracht met een overgang naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag. De 25-jarige middenvelder speelde onder Ten Hag bij Ajax, voordat hij in 2019 de overstap naar Barcelona maakte.

Laporta reageerde ook op de berichten in de Spaanse media dat de 34-jarige Sergio Busquets tijdens de transferperiode in januari naar het Amerikaanse Inter Miami zou kunnen vertrekken. „Ik weet niet of hij deze winter vertrekt of doorgaat tot het einde van het seizoen, maar we willen dat hij doorgaat. Xavi rekent op Sergio”, aldus Laporta.

Koploper Barcelona gaat de tweede seizoenshelft in met een voorsprong van 2 punten op naaste belager Real Madrid. De Catalaanse club hervat de competitie op 31 december met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.