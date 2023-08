Geen bliksemstart Jumbo-Visma in Vuelta; verrassende winst DSM-Firmenich

Jumbo-Visma had de elfde tijd aan de finish. De ploeg zag Vingegaard lek rijden en leverde 32 seconden in op DSM. Het betekende dat Roglic en Vingegaard meteen een achterstand van 26 seconden op Evenepoel hebben.

DSM zette in de ploegentijdrit over een kleine 15 kilometer met 17.30 al vroeg de snelste tijd neer. In de steeds slechter wordende weersomstandigheden en de invallende duisternis (!) leek geen enkele ploeg meer in de buurt te gaan komen. Movistar, dat als voorlaatste was gestart, kwam echter nog tot op 55 honderdsten. Als allerlaatste ploeg kwam Soudal Quick-Step over de finish. De ploeg van Evenepoel eindigde op zes seconden, net als EF Education - EasyPost en Groupama - FDJ.

Tekst gaat verder onder de video

De ploegentijdrit werd ontsierd door meerdere valpartijen. De ploegen Arkea-Samsic, Alpecin-Deceuninck en Team Jayco AlUla zagen renners onderuit gaan op het gladde wegdek. Ook Ineos Grenadiers zag met Laurens De Plus al vroeg een belangrijke renner vallen. De Belg moet kopman Geraint Thomas bergop ondersteunen. Ineos werd uiteindelijk achtste op 20 seconden van DSM.

Bekijk hier de etappeuitslag, standen in de klassementen en het volledige rittenschema in de Vuelta