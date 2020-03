Sportgrootheid ziedend op IOC-baas Bach

De Duitse Magdalena Neuner, met twaalf wereldtitels de meest succesvolle biatlete ooit, snapt niet waarom Bach zo lang bleef roepen dat de Olympische Spelen van Tokio ondanks de coronacrisis ’gewoon’ komende zomer zouden worden gehouden.

„De hele wereld vecht tegen dit virus en hij wil de Olympische Spelen gaan houden”, zegt Neuner in de Duitse krant Augsburger Allgemeine. „Ik kookte van woede, hoe kon hij dat volhouden? Het bevestigt wat ik zelf ook heb ervaren: het gaat bij de Spelen niet om de atleten, het gaat om andere dingen”, aldus de 33-jarige biatlete, die op de Winterspelen van Vancouver 2010 twee gouden medailles won. Neuner stopte in 2012 al op 25-jarige leeftijd, nadat ze op de WK in eigen land nog eens twee wereldtitels had gepakt.

Bach besloot dinsdag in overleg met de Japanse premier Shinzo Abe dan toch om de Spelen uit te stellen. Een verstande beslissing, aldus Neuner. „Het hadden nooit eerlijke Spelen kunnen zijn. De ene sporter kon wel trainen, de andere niet. Lang niet overal wordt op doping gecontroleerd. Gelukkig is er nu duidelijkheid.”