Oefenduels: FC Utrecht verliest ruim van FC Groningen, Feyenoord klopt Eagles

FC Groningen staat onder leiding van interim-trainer Dennis van der Ree, die voorlopig het stokje heeft overgenomen na het ontslag van Frank Wormuth. FC Groningen klopte in de zoektocht naar een opvolger voor Wormuth vergeefs aan bij Dick Lukkien, Joseph Oosting, Dick Schreuder en Peter Bosz.

FC Utrecht speelde in de oefenwedstrijd tegen FC Groningen met de beoogde basiself. De reserveploeg werkte gelijktijdig een besloten oefenwedstrijd af bij ADO Den Haag die eindigde in een 4-4 gelijkspel. Daar speelde Amin Younes mee. De Duitser was betrokken bij het incident op het trainingsveld, dat trainer Fraser de kop heeft gekost. Die wist zichzelf niet te beheersen en greep Younes bij de keel na in zijn ogen respectloos gedrag van de aanvaller.

De clubleiding van FC Utrecht was van mening dat Fraser vanwege grensoverschrijdend bedrag niet meer te handhaven was en bood hem de gelegenheid zelf op te stappen. Sindsdien staat de groep onder leiding van de assistent-trainers Aleksandar Rankovic en Twan Scheepers. Onder hun leiding werd het trainingskamp afgewerkt, waar FC Utrecht een oefenwedstrijd tegen Servette Geneve met 1-0 verloor.

FC Utrecht miste doelman Vasilis Barkas, die niet fit is teruggekeerd van het trainingskamp, en miste nog de langer geblesseerde Tommy St. Jago, Nick Viergever, Django Warmerdam en Bart Ramselaar.

Feyenoord wint van Go Ahead

Feyenoord heeft vrijdag in een oefenduel op Varkenoord gewonnen van Go Ahead Eagles. De koploper van de Eredivisie deed dat met 7-4, in een ontmoeting die was opgedeeld in vier blokken van 38 minuten.

Aanvaller Igor Paixão maakte in de wedstrijd zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. Verder keerde Oussama Idrissi terug op het veld na blessureleed. Patrik Walemark scoorde twee keer voor de Rotterdammers.

Justin Bijlow ontbrak nog bij Feyenoord, na zijn aanwezigheid de afgelopen weken op het WK. Het doel werd aanvankelijk verdedigd door Timon Wellenreuther, later door Ofir Marciano. Trainer Arne Slot liet gedurende de vier delen van het duel twee teams in actie komen.

Feyenoord hervat de competitie op 8 januari met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.