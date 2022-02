VIDEO Ajax probeert Benfica nu al schaakmat te zetten

Deze keer krijgen ze verrassenderwijs hulp van tegenstander Benfica, vanavond de opponent in de achtste finale van de Champions League.

Een supporter van Benfica en een Ajax-fan schaken tegen elkaar, waarbij ze - elke keer als ze een stuk zetten op het schaakbord - een legende van hun eigen club noemen en elkaar proberen te overtreffen.

Voormalig Engels international en presentator van Match of the Day Gary Lineker kon het filmpje in ieder geval wel waarderen.

De wedstrijd tussen Benfica en Ajax start om 21.00 uur vanavond, in Lissabon. Stadion: Estadio La Luz.