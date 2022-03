AZ zonder Midtsjø maar met toptalent Meerdink junior naar Noorwegen

Dat is een gevoelige aderlating voor Jansen en co. Sinds de absentie van Midtsjø, de Noor raakte geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord, oogt het middenveld van AZ niet in balans.

KUNSTGRAS

Bovendien kan Jansen in het veld wel wat extra kennis van de Noorse landskampioen gebruiken. Daarbij zal de heenwedstrijd uit de achtste finale worden gespeeld op het kunstgrasveld van het Aspmyra Stadion. Midtsjø, geboren in Stjørdal, is als jeugdexponent van Rosenborg vertrouwd met het voetballen op kunststofvezels.

Datzelfde geldt uiteraard ook voor Hakon Evjen, de Noorse flankenspeler die twee jaar geleden door AZ werd weggeplukt bij Bodø/Glimt. Evjen is één van de zes aanvallers die deel uitmaakt van de 22-koppige selectie van de equipe van Jansen. De meest opvallende naam van het half dozijn voorwaartsen is echter Mexx Meerdink.

Mexx Meerdink. Ⓒ ProShots

SCHOUDERBLESSURE

De achttienjarige centrumspits, zoon van ex-international Martijn Meerdink, deed het de laatste weken goed in het oudste jeugdteam van AZ én het Jong-elftal van Maarten Martens. Meerdink is volledig hersteld van een schouderblessure die hem maandenlang buiten de lijnen hield.

Een andere kwetsuur, de zware knieblessure van reservespits Jelle Duin, heeft de vervroegde doorstroming van Meerdink in gang gezet. Waarbij het opvallend is dat de van De Graafschap afkomstige aanvaller de voorkeur krijgt boven Ernest Poku, een ander talent uit de Alkmaarse voetbalschool die in de voorbereiding van het seizoen veel speeltijd kreeg.

ROMEINSE VERNEDERING

AZ wacht boven de poolcirkel een niet te onderschatten tegenstander. De Noren, gecoacht door Kjetil Knutsen, vernederden in de groepsfase AS Roma met 6-1 en schakelden op weg naar de achtste finales ook Celtic uit door de Schotten tweemaal te verslaan.

Hetzelfde Celtic dat AZ in de zomer de weg naar de groepsfase van de Europa League versperde. De ploeg van Jansen was op dat moment met de transfers van Jonas Svensson, Marco Bizot, Myron Boadu en Calvin Stengs al aardig leeggeplukt, terwijl het vertrek van aanvoerder van Teun Koopmeiners in de maak was.