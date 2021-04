PSV verslaat VVV en neemt tweede plaats weer over van AZ

PSV zag AZ gisteravond probleemloos winnen van Sparta en wist dus dat het vandaag aan de bak moest om de tweede plaats te heroveren. VVV heeft met Giorgos Giakoumakis weliswaar de topscorer van de Eredivisie in huis, de laatste negen wedstrijden gingen allemaal verloren. De ploeg van trainer Jos Luhukay bungelt met de zestiende plaats momenteel in de gevarenzone.

Zoals verwacht liet VVV zich massaal terugzakken. Het duurde een kwartier voordat de Eindhovenaren een gaatje in de muur van de thuisploeg hadden gevonden. Na een fraai hakje van Donyell Malen kon de vrije Cody Gakpo schieten: 0-1. Het was de eerste Eredivisie-goal van 2021 voor de jonge aanvaller.

Onverwachts kreeg VVV opeens een enorme kans op de gelijkmaker. Giakoumakis ontsnapte aan de aandacht van de PSV-verdediging, maar Yvon Mvogo redde knap. De goal had anders ook niet geteld, want de Griekse topscorer bleek buitenspel te staan. PSV stelde na de openingsgoal teleur. De ploeg van trainer Schmidt speelde bijzonder slordig en bovendien in een veel te laag tempo.

Ook in de eerste tien minuten van de tweede helft kwam PSV niet al te best voor de dag. Maar net op het moment dat VVV wat aan begon te dringen, was het toch PSV dat de tweede van de middag maakte. Op aangeven van Denzel Dumfries kon Malen van dichtbij de score verdubbelen. Alsof die tweede treffer nog niet genoeg was voor VVV, pakte Giakoumakis een domme gele kaart waardoor de spits er de volgende wedstrijd tegen Sparta niet bij is.

Een kwartier voor tijd had Malen zijn tweede van de middag moeten maken. Phillip Max gaf de bal op een presenteerblaadje, maar de aanvaller werkte de bal net naast het doel. Max werd niet veel later gewisseld. De Duitser ging geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Armando Obispo.

Door de overwinning heeft PSV de tweede plaats in de Eredivisie heroverd. AZ heeft evenveel punten, maar de Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo.