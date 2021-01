Haller na Ajax-debuut: ’Goede beslissing dat ik op de bank zat’

„Het is een teleurstellend gelijkspel. Niet zozeer het resultaat, maar door de manier waarop we de doelpunten tegen kregen”, zei de Franse aankoop bij ESPN. „We moeten hiervan leren. Als we beter beginnen, eindigen we wellicht ook beter. We staan nog aan kop, dat is het goede.”

De transfer van Haller van West Ham United naar Ajax werd afgelopen vrijdag pas afgerond, dus de spits vond het helemaal niet gek dat hij op de bank startte in de topper. „Dat was een goede beslissing. We moeten ook voorzichtig zijn, het seizoen is nog lang.”

Ajax-coach Erik ten Hag bracht de aanvaller na de rust in de ploeg en hij scoorde bijna meteen bij een van zijn eerste balcontacten. Het doelpunt ging niet door vanwege buitenspel. „Ik wilde heel graag scoren, maar ik dacht wel al dat het buitenspel zou zijn”, gaf hij toe.

