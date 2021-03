Komt het na rampzalige rentree nog wel goed met Kiki Bertens?

Kiki Bertens baalt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Komt het nog wel goed met Kiki Bertens? Die vraag wordt hier en daar gesteld na haar rampzalige rentree met drie kansloze nederlagen in Doha, Dubai en Miami. Ervaringsdeskundigen Kristie Boogert en Miriam Oremans vragen even wat geduld. Oremans: „Slechts tien games winnen in drie wedstrijden hakt er wel in. Dit wordt een zwaar gevecht.”