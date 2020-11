Spaans slachtoffer van horrorcrash steunt Dylan Groenewegen

„Ik ben twee maanden uit de roulatie geweest door die valpartij”, zo valt te lezen op de Twitter-pagina van Prades, die bij het ongeval een nekwervelbreuk opliep. „Maar ik denk niet dat Groenewegen daarvoor gestraft moet worden.”

Prades wijst naar de jury en de leiding achter de Ronde van Polen, die in zijn ogen nalatig zijn geweest. „Wat gebeurt er met de mensen die het toegestaan hebben? En met de organisatie die voor dit soort hekken en deze finish kiest?”

De aflopende finishstraat in Katowice zorgde voor extra hoge snelheden en de hekken langs de weg waren van slechte kwaliteit en bovendien gevaarlijk opgesteld.

Groenewegen kreeg deze week van de internationale wielerbond UCI te horen dat hij met terugwerkende kracht voor negen maanden wordt geschorst. Op 7 mei 2021 mag de Amsterdamse sprinter van Jumbo-Visma weer koersen.

Jakobsen is nog herstellende van het ongeluk. In Polen onderging hij al een vijf uur durende operatie en werd hij twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Zes weken geleden ging de renner van opnieuw onder het mes. In 2021 wacht hem nog een operatie, maar de spurter van Deceuninck-Quick-Step hoopt dat hij over een paar weken weer voorzichtig op de fiets kan zitten.