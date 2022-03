Russische ex-Formule 1-coureur Kvyat: ’Uitsluiting landgenoten oneerlijk’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Russische inval in Oekraïne heeft voor een groot aantal beperkingen voor sporters uit Rusland en Wit-Rusland gezorgd. Maandag besloten wereldvoetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA dat Russische teams niet meer welkom zijn in internationale voetbalcompetities. Dat was wellicht een reactie op de oproep van het IOC. Die kreeg dinsdag meer navolging. Onder meer in de sporten handbal, roeien, hockey, badminton, schaatsen, ijshockey, skiën en atletiek zijn Russen en Wit-Russen voorlopig niet meer welkom. Na enige aarzeling besloot de internationale volleybalbond FIVB het WK volleybal voor mannen weg te halen uit Rusland. Sportmerk Adidas schortte de samenwerking met de Russische voetbalbond op.

De FIVB staat helemaal geen Russische betrokkenheid bij wedstrijden meer toe. Dat geldt voor nationale teams, clubteams, individuele spelers en officials. Zwembond FINA, die het WK zwemmen voor junioren weghaalde uit Kazan, laat Russische sporters nog wel in actie komen, maar alleen onder neutrale vlag.