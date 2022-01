IOC vertrouwt ondanks opkomst omicron op werking gesloten Spelen-bubbel in Peking

De gesloten bubbel scheidt alle betrokkenen bij de Spelen volledig van de rest van de bevolking in China. „Iedereen in die bubbel wordt heel goed beschermd, is volledig gevaccineerd en wordt iedere dag getest.”

Ook in China zijn er in de afgelopen dagen in steeds meer steden besmettingen geconstateerd en wordt de bevolking van hele steden, zoals het naast Beijing gelegen Tianjin, getest.

Voldoende capaciteit

Volgens Ducrey heeft China voldoende capaciteit voor alle testen die het iedere dag afneemt en heeft het land veel ervaring met grootschalig testen. „Het aantal testen voor de Olympische Spelen is vergeleken met andere testen in het land relatief klein.” De laboratoria werken volgens het IOC allemaal met standaard apparatuur volgens internationale eisen.

Ook liet de IOC-directeur weten dat er gewerkt is aan de voorzieningen in de quarantaine-hotels. „Alle hotels hebben drie of vier sterren aan faciliteiten, er is diversiteit in de maaltijden en de mogelijkheid om te trainen of voor fitness”, vertelde Ducrey. Daarnaast is er medisch personeel dat de gezondheid van de mensen in de gaten houdt en is er voor de nationale teams de mogelijkheid om spullen af te leveren bij de hotels.

Spartaanse omstandigheden

Op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer moesten volgens het IOC in totaal 33 atleten in isolatie na een positieve test. Toen kwam er forse kritiek op de Spartaanse omstandigheden in de hotels.

De Winterspelen beginnen op 4 februari.