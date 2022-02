Olympisch nieuws: Afgekeurde pakken overschaduwen gemengde teamstrijd skispringen

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Afgekeurde pakken overschaduwen gemengde teamstrijd skispringen

16.42 uur: De allereerste olympische landenwedstrijd met gemengde teams bij het skispringen is overschaduwd door een reeks diskwalificaties. Skispringers van Japan, Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen, landen die behoorden tot de medaillekandidaten, werden uit de uitslag geschrapt omdat hun springpakken niet voldeden aan de regels.

Zo zat het pak van de Duitse Katharina Althaus, die individueel nog zilver had gewonnen, niet strak genoeg bevestigd en dat kan volgens de internationale skifederatie FIS voordeel opleveren bij het zweven door de lucht. De Japanse Sara Takanashi, de Oostenrijkse Daniela Iraschko-Stolz en de Noorse Anna Odin Ström werden om dezelfde reden gediskwalificeerd.

Slovenië profiteerde en won het goud. Rusland greep het zilver en Canada mocht verrassend het brons in ontvangst nemen. Voor de Sloveense Ursa Bogataj was het al haar tweede gouden plak op de Spelen van Beijing, want ze had eerder de individuele titel veroverd op de kleine schans.

Vooral Duitsland voelde zich zwaar benadeeld. Dat land is viervoudig wereldkampioen bij de gemengde teams. „Wat een poppenkast. Ik ben ongelooflijk boos en ik begrijp het niet. Katharina droeg hetzelfde pak als zaterdag in de vrouwenwedstrijd”, zei de Duitse bondscoach Stefan Horngacher. „We hadden supersprongen. Hier kun je alleen maar heel teleurgesteld over zijn.”

De pakkenrel betekende wel een smet op het schansspringen, dat sinds de Spelen van 1924 deel uitmaakt van het olympisch programma. De vrouwen deden voor het eerst mee bij de Spelen van 2014 in Sotsji. In Beijing werd de gemengde wedstrijd, met twee springers en twee springsters per land, voor het eerst gehouden.

Titelverdediger Nuis op 1500 meter in rit 11 tegen Koreaan Kim

15.00 uur: Kjeld Nuis verdedigt dinsdag bij de Winterspelen in Peking zijn olympische titel in de elfde rit op de 1500 meter. Hij rijdt tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok. De 32-jarige olympisch kampioen komt bij de Spelen van Peking alleen op deze afstand in actie.

Landgenoot Thomas Krol moet in de rit ervoor rijden. De regerend wereldkampioen op de 1500 meter neemt het in rit 10 op tegen de Noor Peder Kongshaug.

Marcel Bosker, de derde Nederlandse deelnemer op de 1500 meter, komt al vroeg in actie. Hij neemt het in de vierde rit op tegen Cornelius Kersten uit Groot-Brittannië. Na acht van de vijftien ritten volgt er een dweilpauze.

De Amerikaan Joey Mantia en de Chinees Zhongyan Ning, vooraf met Nuis en Krol twee van de favorieten voor de medailles, starten na de Nederlanders. Mantia rijdt in rit 13 tegen de Japanner Seitaro Ichinohe. Ning treft in de rit erna de Japanner Takuro Oda. De laatste rit gaat tussen de Noor Allan Dahl Johansson en de Canadees Connor Howe.

De 1500 meter bij de mannen begint dinsdag om 11.30 uur Nederlandse tijd in de National Speed Skating Oval van Peking. TeamNL behaalde deze Spelen tot dusverre vier medailles bij het langebaanschaatsen. Irene Schouten en Ireen Wüst wonnen goud. Patrick Roest greep het zilver en Antoinette de Jong brons. Suzanne Schulting zorgde bij het shorttrack met zilver voor de vijfde Nederlandse medaille.

Aantal coronabesmettingen op Spelen Peking opgelopen naar 385

10.55 uur: Het totaal aantal positieve coronagevallen bij de Winterspelen van Peking is verder opgelopen naar 385. Dat is geteld vanaf 23 januari, toen de eerste deelnemers in de Chinese hoofdstad arriveerden. De organisatie meldde maandag 24 nieuwe besmettingen bij deelnemers, onder wie twaalf sporters of teambegeleiders.

De nieuwe gevallen kwamen uit een ronde van 74.000 tests, die op zondag waren afgenomen. Tien van de nieuwe besmettingen zaten bij de 142 mensen die zondag aankwamen in Peking. Bij de Nederlandse equipe, die meedoet met 42 atleten aan de Winterspelen, is tot dusverre niemand positief getest op het coronavirus.

Skiester Adriana Jelinkova meldde maandag na haar teleurstellende optreden op de reuzenslalom dat ze in de aanloop naar haar eerste optreden veel stress had gehad vanwege de coronatests. Haar laatste PCR-test voor de wedstrijd was negatief.

China werkt met een zogenoemde ’superbubbel’. Dat betekent dat iedereen die bij de Spelen aanwezig is, wordt afgezonderd van de bevolking van China. Alle mensen in de ’superbubbel’ moeten zich dagelijks op het coronavirus laten testen.

Zweedse alpineskiester Hector pakt goud op de reuzenslalom

09.31 uur: Alpineskiester Sara Hector heeft op de Olympische Spelen in China het goud gewonnen op de reuzenslalom. De 29-jarige Zweedse was na twee runs de snelste. Op 0,28 seconde ging het zilver op de Ice River in Yanqing naar Federica Brignone uit Italië. De Zwitserse Lara Gut-Behrami pakte brons. Adriana Jelinkova, de eerste alpineskiester voor Nederland op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo, miste in de eerste run een poortje en viel daarom uit.

In de eerste run was Hector al de snelste, met een tijd van 57,56 seconden. Aan die tijd kwam de Zweedse in de tweede race niet, maar haar 58,13 was genoeg om de concurrentie voor te blijven. Met een totaaltijd van 1.55,69 pakte de Zweedse het goud. Brignone gaf 0,28 seconde toe, Gut-Behrami zat 0,72 achter Hector. Het was voor Zweden al de derde gouden plak van deze Spelen.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de reuzenslalom, viel net als Jelinkova uit tijdens de eerste run.

Canadese skiër niet zonder kleerscheuren naar de meet

09.20 uur: Een opmerkelijk beeld bij de olympische afdaling. Daniel Hemetsberger voltooide zijn run ondanks dat hij een poortje raakte. Zodoende kwam hij een bebloed gezicht beneden aan de meet.

Gedurende zijn run kwam Hemetsberger niet goed uit bij een sprong, waardoor hij het volgende poortje maar nipt haalde. Zo nipt dat hij zijn gezicht openhaalde. Desondanks eindigde hij als 21e.

Snowboarder Parrot helpt Canada aan eerste goud op Spelen

07.41 uur: Max Parrot heeft Canada bij de Olympische Spelen in Peking aan de eerste gouden medaille geholpen. De 27-jarige snowboarder was op het Genting Snow Park in Zhangjiakou de beste op het onderdeel slopestyle.

Voor Parrot, die een hoogste score noteerde van 90,96 punten, was het goud extra bijzonder. Hij overwon drie jaar geleden kanker en kon daarna zijn sport weer oppakken. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 won Parrot op de slopestyle nog zilver.

Yiming Su uit China werd in eigen land tweede met 88,70 punten. Het brons ging naar Mark McMorris, landgenoot van Parrot (88,53 punten).

Niek van der Velden ontbrak in de finale. De 21-jarige Nederlander strandde zondag in de kwalificaties.

Zwitserse skiër Feuz pakt olympische titel op de afdaling

07.17 uur: De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft olympisch goud gepakt op de afdaling. De 34-jarige Feuz was in 1.42,69 de snelste op de ruim 3 kilometer lange piste in Yanqing. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste olympische titel, nadat hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver (super-G) en brons (afdaling) had gewonnen.

Feuz volgt de Noor Aksel Lund Svindal op als olympisch kampioen op de afdaling. De Zwitser ging als dertiende in het veld van 43 skiërs naar beneden en dook onder de beste tijd die op dat moment met 1.42,85 op naam stond van de Oostenrijker Matthias Mayer. De 41-jarige Johan Clarey kwam nog heel dichtbij, maar de Fransman moest op 0,10 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Mayer, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de afdaling.

De afdaling stond voor zondag op het programma, maar moest vanwege de harde wind in de bergen van Yanqing worden uitgesteld. De wedstrijd lag een tijdje stil na een zware crash van de Duitser Dominik Schwaiger, die per brancard werd afgevoerd van The Rock, zoals de piste heet.

Tiener bezorgt Russische kunstrijders goud in landenwedstrijd

07.13 uur: De Russische kunstrijders hebben onder aanvoering van de 15-jarige Kamila Valieva olympisch goud gewonnen in de landenwedstrijd op de Spelen van Peking. Valieva stelde de zege veilig in de afsluitende vrije kür, waarin ze weliswaar even onderuit ging, maar ook als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong maakte op de Spelen.

De Russische tiener veroverde vorige maand in Tallinn al de Europese titel. ’Miss Perfect’, zoals haar bijnaam luidt, wordt gezien als een van de potentiële sterren van de Winterspelen. Het eerste goud heeft ze alvast binnen. Valieva kreeg, ondanks haar val bij een poging om voor de derde keer een viervoudige sprong te maken, voor haar vrije kür 178,92 punten.

Na de individuele küren voor mannen en voor vrouwen, de paren en het ijsdansen stond Rusland bovenaan het klassement, gevolgd door de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons). Vier jaar geleden in Pyeongchang moest de Russische ploeg als titelverdediger genoegen nemen met zilver achter Canada.