Olympisch nieuws: uitgestelde afdaling prooi voor Beat Feuz

Snowboarder Parrot helpt Canada aan eerste goud op Spelen

07.41 uur: Max Parrot heeft Canada bij de Olympische Spelen in Beijing aan de eerste gouden medaille geholpen. De 27-jarige snowboarder was op het Genting Snow Park in Zhangjiakou de beste op het onderdeel slopestyle.

Voor Parrot, die een hoogste score noteerde van 90,96 punten, was het goud extra bijzonder. Hij overwon drie jaar geleden kanker en kon daarna zijn sport weer oppakken. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 won Parrot op de slopestyle nog zilver.

Yiming Su uit China werd in eigen land tweede met 88,70 punten. Het brons ging naar Mark McMorris, landgenoot van Parrot (88,53 punten).

Niek van der Velden ontbrak in de finale. De 21-jarige Nederlander strandde zondag in de kwalificaties.

Zwitserse skiër Feuz pakt olympische titel op de afdaling

07.17 uur: De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft olympisch goud gepakt op de afdaling. De 34-jarige Feuz was in 1.42,69 de snelste op de ruim 3 kilometer lange piste in Yanqing. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste olympische titel, nadat hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver (super-G) en brons (afdaling) had gewonnen.

Feuz volgt de Noor Aksel Lund Svindal op als olympisch kampioen op de afdaling. De Zwitser ging als dertiende in het veld van 43 skiërs naar beneden en dook onder de beste tijd die op dat moment met 1.42,85 op naam stond van de Oostenrijker Matthias Mayer. De 41-jarige Johan Clarey kwam nog heel dichtbij, maar de Fransman moest op 0,10 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Mayer, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de afdaling.

De afdaling stond voor zondag op het programma, maar moest vanwege de harde wind in de bergen van Yanqing worden uitgesteld. De wedstrijd lag een tijdje stil na een zware crash van de Duitser Dominik Schwaiger, die per brancard werd afgevoerd van The Rock, zoals de piste heet.

Tiener bezorgt Russische kunstrijders goud in landenwedstrijd

07.13 uur: De Russische kunstrijders hebben onder aanvoering van de 15-jarige Kamila Valieva olympisch goud gewonnen in de landenwedstrijd op de Spelen van Peking. Valieva stelde de zege veilig in de afsluitende vrije kür, waarin ze weliswaar even onderuit ging, maar ook als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong maakte op de Spelen.

De Russische tiener veroverde vorige maand in Tallinn al de Europese titel. 'Miss Perfect', zoals haar bijnaam luidt, wordt gezien als een van de potentiële sterren van de Winterspelen. Het eerste goud heeft ze alvast binnen. Valieva kreeg, ondanks haar val bij een poging om voor de derde keer een viervoudige sprong te maken, voor haar vrije kür 178,92 punten.

Na de individuele küren voor mannen en voor vrouwen, de paren en het ijsdansen stond Rusland bovenaan het klassement, gevolgd door de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons). Vier jaar geleden in Pyeongchang moest de Russische ploeg als titelverdediger genoegen nemen met zilver achter Canada.