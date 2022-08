Premium Het beste van De Telegraaf

Ontwikkeling gaat boven euro’s bij Ajacied, die in hartje Amsterdam niet te missen valt Jurriën Timber zet Engelse top ondanks duizelingwekkende bedragen in wachtkamer

Jurriën Tmber heeft het hoofd van meerdere directeuren in Engeland op hol gebracht met zijn prestaties in het shirt van Ajax. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - De bijna volledige Engelse top – met Manchester United als meest volhardende club – deed een moord voor zijn handtekening, maar Jurriën Timber bleek onvermurwbaar. De centrale verdediger van Ajax en Oranje heeft in zijn hoofd de route naar een Europese topclub zorgvuldig uitgestippeld, is pas 21 jaar en verkiest zijn ontwikkeling boven euro’s. In plaats van de oversteek over Het Kanaal te wagen, werd het contract van de Utrechter bij de landskampioen opengebroken, opgewaardeerd en verlengd tot de zomer van 2025. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. De club heeft hem rijkelijk beloond voor zijn uitstekende ontwikkeling.