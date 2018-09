Video's - Kramer en Wüst vallen in de prijzen

Sven Kramer (l) en Ireen Wüst vallen tijdens het Telesport Schaatsgala in de prijzen. Tot grote tevredenheid van Ard Schenk. Ⓒ René Bouwman

De nationale topschaatsers verzamelden zich gisteravond in Amsterdam voor het jaarlijkse Telesport Schaatsgala. Daar werden de meest succesvolle schaatsers en shorttrackers van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. Zo vielen in The Harbour Club tijdens het exclusieve gala natuurlijk Sven Kramer en Ireen Wüst in de prijzen. Telesport TV sprak met de hoofdrolspelers. Bekijk hieronder de video's.