Van coronavirus genezen Gaviria verlaat na maand ziekenhuis

In een bericht op Instagram maakt de Colombiaanse sprinter van UAE Team Emirates bekend dat hij genezen is verklaard. Zijn eveneens positief geteste ploeggenoot Maximiliano Richeze liet een dag eerder al weten dat hij het ziekenhuis mocht verlaten.

„Het medische team dat mij in de Verenigde Arabische Emiraten heeft geholpen; bedankt voor het uitstekende werk en de toewijding”, meldde Gaviria. „Recente tests zijn negatief en artsen hebben me ontslagen. Ik mag nu naar huis, naar mijn familie.”

Tijdens de UAE Tour, die ruim een maand geleden bon, werd het coronavirus bij twee medewerkers van een ploeg vastgesteld en werd de etappekoers afgebroken. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het virus en moesten een tijdlang in hun hotels blijven. Gaviria meldde twee weken geleden dat hij positief was getest.

