Memphis Depay uit ongenoegen over optreden vrouwelijke arbiter Stéphanie Frappart

Wissam Ben Yedder en Kevin Volland kwamen na de rust tot scoren voor de huidige nummer 3 van de Franse competitie.

Na afloop uitte de Oranje-aanvaller zijn ongenoegen op sociale media over de - in zijn ogen - bijdrage van de arbitrage aan de nederlaag.

Depay was duidelijk niet te spreken over Stéphanie Frappart, de vrouwelijk scheidsrechter. „Ik kan gewoon met mijn hoofd niet bij deze kwartfinale. Heel teleurstellend, boosmakend en allesbehalve eerlijk!”

Lyon incasseerde twee rode kaarten en zeven gele kaarten. Halverwege de eerste helft moest trainer Rudi García het veld verlaten wegens aanmerkingen op de leiding. Verdediger Sinaly Diomandé ging in de 52e minuut naar de catacomben na zijn tweede gele kaart. Daarna nam Monaco afstand van Lyon, waar Depay ook een gele kaart ontving voor een vermeende schwalbe. Hij werd in de 70e minuut gewisseld.

De gele kaart voor Depay heeft gevolgen, want nu is hij in principe geschorst voor het competitieduel van 9 mei met Lorient. Lyon zit in een razendspannende titelstrijd verwikkeld met Lille, PSG en AS Monaco.

De weggestuurde trainer García baalt ook enorm van de gele kaart van zijn aanvoerder. „Hij werd bestraft wegens simuleren, maar er werd echt een overtreding op hem gemaakt, we hebben de beelden teruggezien”, liet hij weten aan RMC Sport.

Op 27 maart tijdens de interland Nederland-Letland floot voor de eerste keer in de geschiedenis een vrouwelijke scheidsrechter de mannen van Oranje, te weten: Stéphanie Frappart.