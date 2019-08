Verstappen: ’Dan is het een verloren zaak’

Na een spannend gevecht, die vanaf de eerste tot de laatste snik duurde, moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. „Ik heb er alles aan gedaan om de banden en de winst in leven te houden”, zegt Verstappen direct na afloop van de GP van Hongarije.

De Nederlander klaagde al snel in de race over de grip van zijn banden, die volgens de Red Bull-coureur niet goed was. Toch behield hij tot vijf rondes voor het einde de leiding. De strategische keuze van Hamilton en Mercedes (twee stops) bracht hen uiteindelijk de overwinning. „Wij gingen voor één stop, helaas pakte dat dit keer niet goed uit”, stelt Verstappen, die tevreden terugkijkt op het raceweekend in Hongarije. „Toch tweede en de snelste ronde neergezet en dat zijn ook weer veel punten.”

Het lijf-aan-lijf gevecht met de Mercedes-coureur was spannend. Het zorgde voor het nodige spektakel. „Hij legde de druk er flink op en daar hou ik van”, zegt Verstappen over Hamilton. „Uiteindelijk heb ik niet gewonnen, maar het was over het algemeen een prima dag en een goed weekend voor ons.”

Achteraf deed Verstappen ook nog zijn zegje bij Ziggo. „Deze race heb ik het hardste gepusht van alle andere races, maar we hadden niet genoeg snelheid. Hij (Hamilton, red.) was gewoon sneller.”

Verstappen wist, toen Hamilton voor een tweede stop ging, dat het moeilijk zou worden om de winst nog uit het vuur te slepen. Een tweestopstrategie zat er voor Verstappen niet meer in. „Je moet dan op de baan blijven. Je ziet hem steeds meer inlopen en dan weet je dat het een verloren zaak is. Vanaf pole wil je natuurlijk winnen, maar je zag dat we niet echt de snelheid hadden. Uiteindelijk wel een goed weekend.”