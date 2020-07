Formule 1-personeel gewaarschuwd in Hongarije

Medewerkers van teams en media die een Brits paspoort hebben, of uit een ander land komen dat niet tot de Europese Unie behoort, mogen in Hongarije alleen in hun hotel en op het circuit verblijven. Gebruik maken van het openbaar vervoer of taxi’s is verboden, evenals een wandelingetje door de stad. Wie de regels overtreedt kan een boete krijgen die kan oplopen tot 15.000 euro of zelfs in de cel belanden.

Ongeveer 2000 mensen zijn op dit moment op en rond de Red Bull Ring in Oostenrijk te vinden. Het overgrote deel van hen is Brits. Van de tien Formule 1-teams huisvesten er zeven in Engeland.

Hoewel de restricties voor personen uit het Verenigd Koninkrijk en andere nationaliteiten buiten de EU geldt, wordt aangeraden dat alle betrokkenen de maatregelen volgen. Voor de Formule 1 wordt geen uitzondering gemaakt, alhoewel alle coronatesten tot dusver negatief zijn geweest.