Geen Dolberg en Schuurs bij Ajax

In vergelijking met de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki van afgelopen dinsdag zijn David Neres en Razvan Marin nieuw in de basis. Dusan Tadic vult ditmaal de spitspositie in, terwijl Joël Veltman met Lisandro Martinez het centrale verdedigingsduo lijkt te vormen.

Schuurs maakte tegen PAOK (2-2 in voorronde Champions League) geen sterke indruk, nadat hij zich in de voorbereiding juist goed profileerde. Komende dinsdag neemt Ajax het opnieuw op tegen de Griekse opponent. De winnaar van de tweestrijd gaat voor een ticket strijden in het hoofdtoernooi van de Champions League.

FC Emmen treedt in de Johan Cruijff ArenA aan met hetzelfde elftal dat vorige week in Drenthe moest buigen voor FC Groningen: 0-1.

Opstellingen

Ajax: Onana: Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Blind, Marin, Van de Beek; Neres, Tadic, Ziyech.

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Bakker, Veendorp, Burnet; Chacon, Ugrinic, De Leeuw; Laursen, Kolar, Arias.