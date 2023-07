Superster Pernille Harder nu pas WK-debutant dankzij plaaggeest Sarina Wiegman

Voor vrijwel alle grote en ervaren sterren die aanwezig zijn in Australië en Nieuw-Zeeland is het minimaal hun tweede WK. Voor de iconische Marta (Brazilië) is het zelfs deelname nummer zes. Dat geldt niet voor Pernille Harder. De 30-jarige Deense is een nieuwkomer. Na de zuinige zege op China (1-0) wacht vrijdag de eerste grote uitdaging tegen het Engeland van plaaggeest Sarina Wiegman (10.30 uur).

Pernille Harder maakt op haar dertigste dan eindelijk haar debuut op een WK. Ⓒ ANP/HH