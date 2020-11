Renger van der Zande wordt teamgenoot van Formule 1-vertrekker Kevin Magnussen

Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. Teamgenoot van Van der Zande wordt niemand minder dan Kevin Magnussen, die na dit jaar noodgedwongen afscheid neemt van de Formule 1. Het contract van de Deen bij Haas wordt niet verlengd. Magnussen debuteerde in 2014, net als Max Verstappen, in de koningsklasse.

Van der Zande kwam de voorbije jaren uit voor Wayne Taylor Racing in hetzelfde IMSA WeatherTech SportsCar-kampioenschap. Hij won er twee keer de prestigieuze 24 Uur van Daytona en ook twee keer Petit Le Mans. Desondanks moest hij na het voorbije seizoen vertrekken.

Dat Van der Zande een goede reputatie heeft, bleek wel uit de vele aanbiedingen die hij kreeg. Chip Ganassi Racing is een grote naam in de Amerikaanse racerij. Zo reed Arie Luyendyk twee keer de Indianapolis 500 namens dat team, waarmee de tweevoudig winnaar in 1993 als tweede eindigde. Het team stapt volgend jaar over van een Cadillac naar een Acura-auto.

Mogelijk krijgen Magnussen en Van der Zande tijdens lange wedstrijden als de 24 Uur van Daytona hulp van coureur Scott Dixon, zesvoudig IndyCar-winnaar. Met onder anderen de Australiër won Van der Zande afgelopen jaar die prestigieuze race op de Daytona International Speedway. De Nederlander kon desgevraagd nog niet reageren.