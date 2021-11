Chaos met Formule 1-vracht, avondklok geschrapt

Problemen met vrachtverkeer van Mexico naar Brazilië zorgen ervoor dat donderdag rond de middag nog geen enkel team de beschikking had over motoren. Ferrari, McLaren, Haas en Alfa Romeo wachtten nog helemaal op hun auto’s. Haas-teambaas Günther Steiner bevestigde wel dat de vracht inmiddels in Brazilië is en op weg naar het circuit.

Vanwege de problemen is inmiddels besloten om de avondklok te schrappen. Teams zouden eigenlijk tussen half 1 ’s nachts en half 9 ’s ochtends (plaatselijke tijd) niet mogen werken in de garages. Door de omstandigheden is die regel dus gewijzigd.

