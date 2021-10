Amad Diallo over afgeketste transfer naar Feyenoord: ’Frustrerend’

Diallo was al persoonlijk akkoord met de Rotterdammers en keek ernaar uit om voor Feyenoord te spelen toen het op de training mis ging. „Dat was een beetje frustrerend voor mij. Je moet mentaal sterk zijn en dat gold vooral voor mij op dat moment. Ik had op huurbasis speelminuten kunnen maken, maar door mijn blessure ging het niet door”, vertelt hij in gesprek met Manchester United TV.

Inmiddels is de voetballer zo goed als hersteld van zijn dijbeenkwetsuur. „Het gaat heel goed. Vandaag is de laatste dag van mijn herstel. Ik denk dat ik morgen klaar ben om bij de groep aan te sluiten. Dat geeft een goed gevoel. Om er zo lang uit te zijn met een blessure is niet fijn. Nu ben ik terug en voel ik me goed. Ik hoop blessurevrij te blijven.”