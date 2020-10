Giro d’Italia vermijdt mogelijk rampplek Steven Kruijswijk

Op de bergpas - op de grens met Frankrijk - wordt deze maand hevige sneeuwval voorspeld.

Het uit het parcours halen van de Colle dell’Agnello zou als goed nieuws voor Steven Kruijswijk kunnen worden omschreven. De kopman van Jumbo-Visma verloor in 2016 in de 19e etappe zijn zeker lijkende roze trui door een val in de afdaling van de klim.

Als alles toch volgens plan verloopt start het peloton rit 20 in Alba, om vervolgens de Colle dell’Agnello, de Col d’Izoard en de Montgenèvre te beklimmen. De renners zouden eindigen in Sestriere.

Als wordt overgeschakeld op plan B worden de drie eerder genoemde cols geschrapt en trekken de renners na de start in Alba naar Vigone, Buriasco, Pinerolo en de Colle delle Finestre. De streep blijft in Sestriere liggen.

Ook voor de etappe naar de Stelvio kijkt men al naar alternatieven. De Montirolo wordt genoemd als plan B, maar dat is nog niet zeker.