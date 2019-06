Knegt weer op ijs: ’Het voelde als vanouds’

„Ik heb hier echt naar verlangd. Of het gek voelde? Nee, het voelde als vanouds. Ik zeg altijd: schaatsen verleer je niet. Ik was tevreden over hoe het vandaag ging, het ging best aardig!”

Komende donderdag gaat de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS), inclusief Knegt, op trainingskamp naar Font Romeu. „Ik weet niet of ik elke dag ga schaatsen, maar ik ga zéker schaatsen. Als het niet gaat, gaat het niet.”

Knegt liep derdegraads brandwonden op toen hij in zijn huis zijn houtkachel aanstak, waarna zijn kleding in de brand vloog. Knegt werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Over zijn hele lichaam had Knegt brandwonden opgelopen. Naast eerste -en tweedegraads, had de Fries ook derdegraads brandwonden. De schaatswereld reageerde geschrokken op het ongeval van Knegt.

Knegt onderging een huidtransplantatie en bracht zeven weken door in het ziekenhuis. Vanaf februari kon de shorttracker thuis aan zijn herstel werken.