Knegt weer terug op het ijs

De shorttracker liep derdegraads brandwonden op toen hij in zijn huis zijn houtkachel aanstak, waarna zijn kleding in de brand vloog. Knegt werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Over zijn hele lichaam had Knegt brandwonden opgelopen. Naast eerste -en tweedegraads, had de Fries ook derdegraads brandwonden. De schaatswereld reageerde geschrokken op het ongeval van Knegt.

Knegt onderging een huidtransplantatie en bracht zeven weken door in het ziekenhuis. Vanaf februari kon de shorttracker thuis aan zijn herstel werken.

Nu, ongeveer aan halfjaar na zijn ongeluk, staat Knegt weer op het ijs.