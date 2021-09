Sven van Beek maakt achtste eigen goal en ’verbetert’ daarmee zijn eigen record

Bij de stand van 0-2 kon Van Beek de bal nog net voor de instormende Ricky van Wolfswinkel terugspelen richting doelman Xavier Mous, maar die kon de stuiterende bal niet goed verwerken. Het betekende het achtste eigen doelpunt van de verdediger, die op dit punt al de twijfelachtige recordhouder was in de Eredivisie en zijn record dus scherper stelde. Tot nu toe heeft Van Beek pas drie doelpunten heeft gemaakt in het goede doel.

FC Twente-spits Van Wolfswinkel beweerde nog dat de goal op zijn naam gezet moest worden, omdat hij de bal met de punt van de schoen nog net beroerd zou hebben. „Ik durf dat te zeggen met de hand op mijn hart. Dat is ook beter voor hem”, aldus Van Wolfswinkel, wiens claim niet bevestigd kon worden op basis van de tv-beelden. Van Beek zelf deed er na afloop wijselijk het zwijgen toe. De verdediger zat met de enkel in het ijs en het hoofd tussen de handen in de kleedkamer en wilde door niemand gestoord worden.