Italiaanse club speelt met twaalf man, maar protesteert zelf bij de bond...

De verwarring ontstond nadat Cosenza een kwartier voor tijd drie spelers gelijktijdig wisselde. Mirko Bruccini, een van de spelers die eruit moest, had dat niet door en bleef in het veld staan. Toen de scheidsrechter dat na enkele minuten in de gaten had stuurde hij Bruccini weg, maar gaf hij zijn vervanger Abou-Malal Ba een gele kaart wegens het te vroeg betreden van het veld.

Even later kreeg Ba na een tackle opnieuw geel, waardoor hij het veld alweer moest verlaten. De club bestrijdt nu de eerste gele kaart van Ba en wil een onderzoek van de voetbalbond.