Sport Kort: ’Gelijke betaling voetbalteams Australië’

Atletiek: Rentree atlete Harper na geboorte dochter

08.23 uur: De Amerikaanse hordeloopster Dwan Harper Nelson maakt met het oog op de Olympische Spelen in Tokio haar rentree. De 35-jarige atlete werd in april moeder van een dochter maar wil in Japan op jacht naar nog meer olympische medailles. Ze won in 2008 goud op de 100 meter horden. In Londen 2012 moest ze de olympische titel met een marge van 0,02 seconde laten aan de Australische Sally Pearson. In 2018 beëindigde ze haar loopbaan omdat ze een gezin wilde stichten.

Ze heeft de training nu weer hervat. "Ik weet dat ik nog steeds veel talent heb en dat ik het kan", aldus Nelson. Ze is altijd blijven dromen van de Spelen. "Ik wist eigenlijk de hele tijd in mijn hart dat ik er nog niet klaar mee was."

Ook tijdens haar zwangerschap heeft ze niet stil gezeten. Ze sprak er met niemand over, maar toen ze na de geboorte van haar kind in mei weer terugkeerde op de atletiekbaan ging het weer kriebelen. "Mijn familie staat achter mij. Ik ga ervoor."

Voetbal: ’Gelijke betaling voetbalteams Australië’

07.51 uur: De speelsters van het nationale voetbalteam in Australië gaan hetzelfde verdienen als hun mannelijke collega's. Dat melden Australische media dinsdag. Ook de commerciële inkomsten zullen op een gelijke manier worden verdeeld tussen de 'Socceroos' (mannen) en 'Matildas' (vrouwen).

Het verschil in beloning tussen professionele voetballers voor mannen en vrouwen staat in de schijnwerpers sinds de Amerikaanse vrouwen in maart een aanklacht indienden tegen het bestuursorgaan van de Amerikaanse voetbalbond, waarin werd beweerd dat er sprake was van genderdiscriminatie in inkomsten en arbeidsomstandigheden.

De Australische vrouwen lanceerden ook al een campagne om de wereldvoetbalbond FIFA onder druk te zetten om tijdens de WK's evenveel prijzengeld uit te keren.

De spelersvakbond in Australië wilde dinsdag niet bevestigen dat de deal over gelijke betaling rond is, maar wel dat de overeenkomst naar verwachting binnenkort bekend zal worden gemaakt.