Shorttracker ziet kans op olympisch goud slinken Gepasseerde Daan Breeuwsma kritisch: ’Het is niet slim’

Door Hans Ruggenberg

Daan Breeuwsma

AMSTERDAM - Daan Breeuwsma vindt het een grote vergissing dat hij gepasseerd is voor de Olympische Spelen in Peking. De 34-jarige Fries reageerde zwaar teleurgesteld na het pijnlijke bericht dat hij niet als vijfde-, of (zesde reserve) shorttracker zijn derde Winterspelen mag meemaken. „Het is niet slim om mij niet mee te nemen. Ik ben van mening dat ik nodig ben om voor goud te gaan op de relay”, aldus Breeuwsma.